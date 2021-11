Ein 16-Jähriger Beschuldigter sitzt in U-Haft, ein weiterer gilt als dringend tatverdächtig. (Symbolbild)

imago-images/Rene Traut

Osnabrück. Nachdem ein 29-jähriger Mann bei einem Streit mit mehreren Männern am Freitag vergangener Woche in Osnabrück schwer verletzt worden war, hat die Polizei Osnabrück nun einen weiteren Jugendlichen als „dringend tatverdächtig“ eingestuft. Der 16-Jährige soll das spätere Opfer mit einem Gegenstand verletzt haben.

Was war passiert? Am Freitag der vergangenen Woche war es in einem Bus zu einem Streit zwischen dem 29-Jährigen und einer Gruppe Männern gekommen. Nachdem alle an der Johanniskirche ausgestiegen waren, wurde an der Ecke Johannisst