Ex-Osnabrückerin spielt Hauptrolle in ARD-Serie „Sturm der Liebe"

Lena Conzendorf spielt zusammen mit Sandro Kirtzel in der ARD-Serie "Sturm der Liebe".

ARD/Christof Arnold

Osnabrück. Lena Conzendorf hat in Osnabrück ihr Musical-Studium absolviert. Nun steht sie für die ARD-Telenovela „Sturm der Liebe" vor der Kamera. Sie hat uns erzählt, wie es ist, von der Bühne vor die Kamera zu wechseln.

"Einen Tag nehme ich mir sturmfrei", sagt Lena Conzendorf und lacht dabei. Sturmfrei, damit meint die junge Frau in diesem Fall, dass sie einen Tag freinimmt und nicht am Set von „Sturm der Liebe" steht. Fünf Drehtage gibt es, am Samst