Feuer in Osnabrück: Autobrand greift auf Wohnhaus über

Für ein in Vollbrand geratenes Fahrzeug mit Feuerübergriff auf das Wohnhaus hat am Donnerstagabend die Feuerwehr Osnabrück anrücken müssen. (Symbolbild)

David Ebener

Osnabrück. Am Donnerstagabend ist ein geparktes Auto in der Laischaftsstraße in Brand geraten. Das Feuer hat daraufhin auf das anliegende Wohnhaus übergegriffen. Die Feuerwehr ist derzeit im Einsatz.

Die Meldung ging bei der Polizei um 22.03 Uhr ein. Wie es zu dem Brand kam, ist nach ersten Polizeiinformationen bislang ungeklärt. Bisher sind keine verletzten Personen gemeldet worden.Der Artikel wird aktualisiert, sobald neue Information