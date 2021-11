In Osnabrück blüht der Handel mit gefälschten Impfpässen

Gefälschte Impfpässe sind überall im Umlauf (hier eine Fotomontage). Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ist den Betrügern auf der Spur.

imago images/Christian Ohde

Osnabrück. Mit gefälschten Impfpässen lassen sich auch in Osnabrück gute Geschäfte machen. Ob auf dem Flohmarkt oder übers Internet – Polizei und Staatsanwaltschaft sind dran. Die erwischt werden, sind nur die Spitze des Eisbergs.

Im Moskaubad wurde am Donnerstag ein gefälschter Impfausweis vorgelegt. An der Kasse fiel das auf, ein Fall für die Polizei. Die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts ordnete eine Durchsuchung an, der Fake-Pass und zwei Smartphones wurden b