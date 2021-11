Awigo-Grünplätze öffnen ab Dezember jeden Samstag von 09.30 bis 15 Uhr.

alwlsobott gmbh/Landkreis Osnabrück

Osnabrücker Land. Zukünftig sind die Standorte für die Entsorgung der Gartenabfälle im Landkreis Osnabrück nicht mehr nur am zweiten Samstag im Monat erreichbar, sondern öffnen ab Dezember jeden Samstag in der Zeit von 9.30 bis 15 Uhr.

Mildere Wintermonate prägen inzwischen den Alltag im Osnabrücker Land. Das hat auch Auswirkungen auf die Gartenarbeit, denn in der Regel ruht sie in der kalten Jahreszeit nicht mehr, heißt es in einer Pressemitteilung der Abfallwirtschaft L