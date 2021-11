Der Umbau der Endhaltestelle am Waldfriedhof Dodesheide zur Ladestation für die neuen Elektrobusse ist bis auf kleinere Restarbeiten abgeschlossen.

Stadtwerke Osnabrück

Osnabrück. Diesel ade: Auf der Linie M5 von Dodesheide (Waldfriedhof) nach Kreishaus/Zoo fahren ab sofort nur noch E-Busse. Mit Linie M4 (Hellern-Nord–Belm) soll bald auch die letzte Osnabrücker Hauptachse elektrifiziert sein.

Fahrgäste auf der Linie M5 konnten zwar schon in den vergangenen Wochen hin und wieder in einen vollelektrischen Gelenkbus einsteigen. Doch jetzt wird die Ausnahme zur Regel: Wie die Stadtwerke Osnabrück am Donnerstag mitteilten, sind auf d