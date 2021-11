Blöd gelaufen: Osnabrücker Politiker dürfen nicht mehr per Video abstimmen

Finanzausschusssitzung in Corona-Zeiten. Vorn Finanzchef Thomas Fillep, im Hintergrund die per Video zuschalteten Mitglieder.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Die Corona-Zahlen explodieren, aber die Osnabrücker Kommunalpolitiker müssen wieder persönlich zu Sitzungen ins Rathaus kommen. Für die Teilnahme per Video fehlt seit Mittwoch die Rechtsgrundlage.

Mit dem Auslaufen der „Epidemischen Lage von nationaler Tragweite” am Mittwoch, 25. November, entällt die Rechtsgrundlage, die es ehrenamtlichen Kommunalpolitikern erlaubte, per Videotechnik an Sitzungen teilzunehmen, zu reden und