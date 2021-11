Black Friday und Corona: Das müssen Sie zum Shoppingtag in Osnabrück wissen

Der Black Friday lockt naturgemäß viele Passanten in die Osnabrücker Innenstadt. (Archivbild)

dpa/Friso Gentsch

Osnabrück. Shoppen zu Schnäppchenpreisen: Das geht nicht nur im Internet, sondern auch in der Osnabrücker Innenstadt. Am sogenannten Black Friday rechnen Einzelhändler und Handelsverband mit einer gestiegenen Nachfrage. Das müssen Sie zum Black Friday in Osnabrück wissen.

Der Black Friday ist aus dem Handel nicht mehr wegzudenken. Wer am Freitag, 26. November 2021, in der Osnabrücker Innenstadt unterwegs ist, kann an dem aus den USA stammenden Aktionstag beim Einkaufen Geld sparen und Jagd auf Schnäppchen ma