Nachhaltige Mode ab Samstag in der Theaterpassage in Osnabrück

Seine "Pure Osnabrück"-Edition verkauft Frederik Glissmann ab Samstag in der Theaterpassage in Osnabrück. Dort eröffnet ebenfalls am Samstag das Geschäft für nachhaltige Mode Young Diversity.

Jörn Martens

Osnabrück. Mit zwei Geschäften für nachhaltige Mode kommt wieder Leben in die Theaterpassage in Osnabrück. Am Samstag eröffnen dort der „Fair Fashion“ Pop-up Store und „Young Diversity“.

Die Osnabrücker Julia Determann und Frederik Glissmann haben die Modelabel „Kids Fritz“ für Kinder und „Osnamerch“ gegründet. Beide sind bislang nur im Internet zu finden gewesen. Nun werden im „Fair Fashion“ Pop-up Stor