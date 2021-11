Musiker Fritz Kalkbrenner beim Benefiz-Konzert in Berlin.

dpa/Jörg Carstensen

Osnabrück. Wegen der Zuspitzung der Corona-Lage wurde die Tournee von Musikproduzent und Sänger Fritz Kalkbrenner in diesem Jahr abgesagt. Die Termine werden im nächsten Jahr nachgeholt.

Es wäre zu schön gewesen: Man wäre am kommenden Samstag in den frisch renovierten Rosenhof marschiert, hätte sein Impf- oder Genesenenzertifikat vorgezeigt, dann hätte man sich einen leckeren Drink an der Bar geholt und schließlic