Diese Weihnachtsgeschenke kommen bei Hund, Katze und Co. gut an

Zufriedenes Tier, glücklicher Mensch: Urte Koch-Lauxtermann, Inhaberin des Osnabrücker Hundeladens „Bruno and friends“ berät ihre Kunden zu tierischen Weihnachtsgeschenken. Auch ihr Labrador Bruno wird eine Überraschung unter dem Weihnachtsbaum finden.

Carolin Hlawatsch

Osnabrück. Viele Haustierbesitzer möchten ihren tierischen Freunden zu Weihnachten eine Freude machen. Doch was eignet sich als Geschenk? Geschäftsinhaberin Urte Koch-Lauxtermann aus Osnabrück und Jana Guss von Zoo & Co. Aumüller in Georgsmarienhütte geben Tipps.

„Wintermäntel und praktisch faltbare Reisedecken für Hunde sind in diesem Jahr sehr gefragt“, stellt Urte Koch-Lauxtermann mitten im Weihnachtsgeschäft fest. Ihren Hundeladen „Bruno and friends“ eröffnete sie vor dreieinhalb Jahren in der O