Warum es Brötchen in Osnabrück und Umgebung jetzt in orangefarbenen Tüten gibt

Orange the World: Am Donnerstag sollen wieder viele Gebäude in Osnabrück orange angestrahlt werden.

Andre Havergo

Osnabrück. „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ steht auf den 150.000 Brötchentüten, die ab dem heutigen Donnerstag über die Verkaufstheken vieler Bäckereien in Stadt und Landkreis Osnabrück gehen werden. Am Abend sollen dann auch etliche Gebäude in der Stadt orange leuchten.

Mit der Aktion wollen Osnabrücker Frauenclubs mit der Unterstützung der Bäcker- und Konditorinnung auf Hilfemöglichkeiten bei Gewalt hinweisen. Denn statt der üblichen Bäckerei-Eigenwerbung sind neben dem Slogan auch Hilfetelefonnummern auf