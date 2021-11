Brennende Kerze überführt mutmaßliche Drogenhändler in Osnabrück

Vier Kilogramm Marihuana, Haschisch und zehntausende Euro stellten die Einsatzkräfte sicher.

Polizei Osnabrück

Osnabrück. Eine brennende Kerze hat zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Osnabrück geführt. Vor Ort wurden aber vor allem jede Menge Drogen und Bargeld gefunden.

Nach Angaben der Beamten waren die Einsatzkräfte am frühen Mittwochabend in den Droste-Hülshoff-Weg im Stadtteil Schölerberg gerufen worden. Ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus habe Alarm ausgelöst. Aus einer Wohnung sei Brandgeruch w