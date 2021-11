2G in den Osnabrücker Bädern – das geht nicht ohne Sicherheitsdienst

Für den Publikumsverkehr bleibt das Moskaubad ab sofort geschossen, Schul- und Vereinsschwimmen finden weiterhin statt. (Symbolfoto)

dpa/David Inderlied

Osnabrück.. Es ergibt wirtschaftlich einfach keinen Sinn, Osnabrücks kleinstes Hallenbad unter 2G-Regeln für das allgemeine Publikum offen zu halten. Das sagen die Stadtwerke auf die Frage, warum das Moskaubad bis auf weiteres nur noch den Schulen und Vereinen offensteht. Die Erfahrung zeige, dass es ohne einen teuren Sicherheitsdienst leider nicht geht.

Es hat eine kleine Wasserfläche und in der Regel nur wenig Laufpublikum – das Moskaubad ist das kleinste öffentliche Osnabrücker Hallenbad. Und eben weil es so wenig Publikum gibt, das sich außerhalb des Schul- und Vereinsschwimmens in