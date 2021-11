Frauen in technischen Berufen sollten keine Seltenheit sein. Eine virtuelle Messe informiert am 8. Dezember über Karrierechancen und Werdegänge. (Symbolfoto)

Oliver Pracht

Osnabrück. Orientierung und Informationen zu Berufen und Werdegängen in naturwissenschaftlichen und mathematischen Bereichen will die virtuelle Messe „Mint – Was mit Zukunft“ am Mittwoch, 8. Dezember, geben. Sie richtet sich an junge Frauen aus Stadt und Landkreis Osnabrück.

Zielgruppe sind Schülerinnen ab der achten Klasse, junge Frauen sowie Lehrer und Eltern. Die Messe richtet sich ausschließlich an weibliche Teilnehmer, da es nach wie vor deutlich weniger Angebote für sie gebe, sagt Barbara Schwarze, Profes