Diese Stromanbieter in und um Osnabrück erhöhen 2022 die Preise

Die Strompreise bei den meisten Anbietern in und um Osnabrück bleiben 2022 stabil.

Patrick Pleul/dpa

Osnabrück. Die Preise auf dem Energiemarkt steigen derzeit rasant. Kunden der meisten Stromanbieter in und um Osnabrück profitieren jedoch von strategisch klugen Einkaufsstrategien, mit denen Preissteigerungen abgefedert werden. Eine Übersicht.

Bei den Stadtwerken Osnabrück, die Strom im Osnabrücker Stadtgebiet und in einem Radius von 50 Kilometern auch rund um Osnabrück liefern, bleiben die Strompreise in der Grundversorgung unverändert. „Insbesondere in diesen Zeiten rasant stei