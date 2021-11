Video: Was halten Sie von einer Corona-Impfpflicht in Deutschland?

In der Video-Umfrage sagen Osnabrücker ihre Meinung zu einer Corona-Impfpflicht in Deutschland.

Nina Fehrensen

Osnabrück. Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen diskutieren immer mehr Menschen über eine Impfpflicht in Deutschland. Die Meinungen gehen weit auseinander. Wie einige Osnabrücker darüber denken, erfahren Sie im Video.

Die vierte Corona-Welle ist in vollem Gang. Mit dem rasanten Anstieg an Neuinfektionen sprechen sich immer mehr Menschen für eine Impfpflicht in Deutschland aus. Wie sind die Meinungen dazu in Osnabrück?Wir waren in der Innenstadt unterwegs