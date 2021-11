In der Filmpassage hat Renate Hansen ausgewählte Arbeiten ausgestellt, die Teilnehmer ihres jetzt prämierten Kunstschulkurses "Die Kunst und das Ich" anfertigten. Foto: Tom Bullmann

Tom Bullmann

Osnabrück. Seit sieben Jahren bietet die Kunstschul-Dozentin und Künstlerin Renate Hansen den Kurs „Die Kunst und das Ich“ an. Jetzt erhielt die städtische Musik- und Kunstschule dafür ein besonderes Prädikat.

Fast schon eine Tradition in der städtischen Kunstschule: der Kurs „Die Kunst und das Ich“. Seit sieben Jahren bietet Renate Hansen diesen Kurs an. „Es gibt Leute, die von Anfang an dabei sind“, erklärt die Dozentin. Sie verw