Todesgefahr Bluthochdruck: Ärzte erklären, was jeder dagegen tun kann

Wer ständig zu hohen Blutdruck hat, schädigt sein Herz-Kreislaufsystem und nimmt schwere Erkrankungen in Kauf.

dpa/Jochen Lübke

Osnabrück. Jeder dritte Deutsche leidet unter Bluthochdruck. Rechnerisch sind das in Stadt und Landkreis Osnabrück 170.000 Menschen, die ständig eine tödliche Gefahr mit sich herumschleppen – viele von ihnen ohne es zu ahnen. In einer Telefonsprechstunde unserer Redaktion erklären Ärzte, was jeder tun kann, um Risiken zu verringern und das Leben zu verlängern.

Seit Jahrzehnten mahnen Mediziner während der Herzwochen im November eine gesunde Lebensweise an, damit die Zahl der schweren Herz-Kreislauferkrankungen sinkt. Jedes Jahr gibt es einen anderen Fokus, der 2021 auf dem Bluthochdruck liegt&nbs