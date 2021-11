Nur getestet in den Rat? Was die neuen Corona-Regeln für Kommunalpolitiker bedeuten

Osnabrücks neue Bürgermeisterin Katharina Pötter trug während der gesamten konstituierenden Ratssitzung eine FFP2-Maske, um den Ernst der Lage zu zeigen. Sie war zuvor Leiterin des städtischen Corona-Krisenstabs.

Wilfried Hinrichs

Osnabrück. Die Infektionslage zieht an und mit ihr die Corona-Regelungen. Was bedeuten die neuen Vorschriften für die Arbeit der Stadträte? Dürfen Politiker und Zuhörer weiter ungeimpft, ohne Test und Maske an Sitzungen teilnehmen?

Auf allen Ebenen wird Ungeimpften die Teilnahme am öffentlichen Leben erschwert. Wie sieht es da in der Kommunalpolitik aus? Sind die ehrenamtlichen Ratsmitglieder weiter von allen Regelungen ausgenommen?Die grundsätzliche Antwort auf diese