29-Jähriger in Osnabrück fast durch Messerstiche getötet

Ein 16-Jähriger Beschuldigter sitzt in U-Haft. (Symbolfoto)

imago images/Fotostand/K. Schmitt

Osnabrück. Am Freitag ist ein 29-Jähriger in Osnabrück durch Messerstiche schwer verletzt worden. Er schwebte zeitweise in Lebensgefahr.

In Bus der Linie M1 war es zu einem Streit zwischen dem 29-Jährigen und einer Männergruppe gekommen. Grund sei die laute Musik gewesen, die die Gruppe abgespielt hatte, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück am Montagnachmittag mi