Die Zahl der vom Gesundheitsdienst Osnabrück täglich registrierten neuen Corona-Fälle in Stadt und Landkreis ist zuletzt deutlich gestiegen. Doch die Daten kommen erst verspätet beim RKI an. (Symbolfoto)

imago images/MiS

Osnabrück. Überall steigen die Corona-Zahlen – auch in Osnabrück. Doch im bundesweiten Vergleich war die 7-Tage-Inzidenz am Montag, 22. November, sehr niedrig. Die lokal gemeldeten Infektionszahlen liegen derzeit deutlich höher. Es zeigt sich: Die tatsächliche Inzidenz in der Stadt ist nicht so niedrig. Stadt und Landkreis appellieren, Kontakte zu reduzieren.

Das Robert-Koch-Institut meldete für die Stadt Osnabrück 79,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Nur die Landkreise Rotenburg (Wümme) mit 77,2 und Ludwigslust-Parchim mit 36,3 liegen laut RKI-Da