War es das mit den Weihnachtsfeiern? Gastronomen in und um Osnabrück bangen

Zahlreiche Firmen und Privatleute haben Reservierungen für Weihnachtsfeiern in Restaurants bereits storniert. (Symbolfoto)

imago images/Seeliger

Osnabrück. Angesichts steigender Corona-Zahlen stehen Weihnachtsfeiern in diesem Jahr erneut auf der Kippe. Gastwirte müssen abermals enorme Einbußen befürchten. So ist die Situation der Gastronomen in und um Osnabrück.

Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit war nach dem Aus für die Feiern 2020 in diesem Jahr umso größer. Nun werden die Forderungen, auf Veranstaltungen wie Weihnachtsfeiern erneut zu verzichten, lauter. In seiner Brandrede von verga