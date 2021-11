Deutschlands kleinstes Studentenwohnheim liegt in Osnabrück – ein Besuch

Klein, aber fein: In Deutschlands kleinstem Studentenwohnheim auf der Osnabrücker Stadtmauer lebt man auf 19 Quadratmetern.

Jörn Martens

Osnabrück. An der Natruper Straße in Osnabrück, versteckt hinter Stadthaus und Remarque-Hotel, liegt es: Das wohl kleinste Studentenwohnheim in ganz Deutschland. Wir haben hineingeschaut und den aktuellen Bewohner besucht.

In diesem Artikel erfährst Du:Wie das Studentenwohnheim aussieht.Wie es sich anfühlt, dort zu leben.Und wie Du auch dort einziehen kannst.Es liegt fast etwas verwunschen, versteckt, irgendwie idyllisch und trotzdem mitten in der Stadt: In O