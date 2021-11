Ab Donnerstag „Weihnachtszauber“ am Weißenburger Platz in Osnabrück

(Symbolfoto)

dpa/Friso Gentsch

Osnabrück. Neben dem historischen Weihnachtsmarkt am Dom und vor dem Rathaus gibt es ab Donnerstag einen weiteren kleinen Markt in Osnabrück: Den „Weihnachtszauber“ am Weißenburger Platz.

Veranstaltet wird er von der Interessengemeinschaft Lotter Straße, die auch die Lotter-Straßen-Feste ausrichtet. „Wir wollen keinen klassischen Schausteller-Markt anbieten, sondern uns etwas abheben“, sagt der Organisator des Weihnachtszaub