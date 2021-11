Der "Abseits"-Verkäufer Siegfried Vogt ist gestorben. In der Großen Straße in Osnabrück erinnerte vergangene Woche ein Aufsteller an ihn – bis es zerstört wurde.

Jörg Sanders

Osnabrück. Vielen Osnabrücker dürfte sein Gesicht kein unbekanntes gewesen sein, auch wenn sie seinen Namen nicht kannten: Der langjährige "Abseits"-Verkäufer Siegfried Vogt ist tot. Er wurde 58 Jahre alt.

Vogt sei plötzlich und unerwartet gestorben, sagt Thomas Kater, der Redaktionsleiter des Straßenmagazins. Knapp zehn Jahre hatte er das Heft verkauft – in der Woche in der Großen Straße, am Wochenende am Wochenmarkt am Dom.Nicht viel v