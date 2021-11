Flaggenaktion in Osnabrück: Nein zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen

Fast eine Woche lang gibt es zum internationalen Gedenktag „Nein zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ am Donnerstag, 25. November, Veranstaltungen. Die erste fand am Samstag auf dem Nicolaiort statt.

Claudia Sarrazin

Osnabrück. Am kommenden Donnerstag, 25. November, ist der internationale Gedenktag „Nein zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen“. Bereits am Wochenende verteilten Organisationen und Frauenverbände in der Osnabrücker Innenstadt Stofftaschen und Postkarten mit Informationen über ein Thema, für das sie sensibilisieren wollen.

Die meisten, die sich engagierten, waren Frauen, einige waren durch Uniformen eindeutig als Polizistinnen erkennbar, andere, die orangefarbene Tücher trugen, sind Mitglieder des Zonta-Clubs Osnabrück. Sie und mehr als 20 andere Vereine, Ver