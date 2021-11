Friedemann Keller wird Springer-Pastor in St. Marien in Osnabrück

Viel mit dem Rad unterwegs sein wird der neue Pastor von St. Marien: Friedemann Keller. Am kommenden Sonntag wird er in sein Amt eingeführt.

Philipp Hülsmann

Osnabrück. Am Sonntag, 28. November, wird Friedemann Keller als Vakanzvertreter in der St. Marien-Gemeinde in Osnabrück vorgestellt. Wer ist der Mann? Und was sind seine Aufgaben?

Geboren ist Friedemann Keller vor 48 Jahren in Frankfurt am Main. Dort wuchs er auch auf. 1995 kam er das erste Mal nach Osnabrück, da er sich für Europäische Studien an der hiesigen Universität eingeschrieben hatte. Er arbeitete einige Jah