Die Syphiliszahlen in Deutschland steigen seit Jahren. In diesem Jahr scheint es jedoch weniger Infektionen zu geben,

imago images/Panthermedia

Osnabrück. Die Zahl der Syphilis-Infektionen scheint in Osnabrück in diesem Jahr geringer auszufallen als in den Jahren zuvor. Ein Osnabrücker Infektiologe vermutet, dass die Entwicklung mit Corona zusammenhängt.

Seit 2010 beobachtet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Anstieg der Syphilis-Infektionen in Deutschland. Damals zählte man knapp mehr als 4000 Fälle, im Jahr 2020 waren es hingegen knapp 7400. Ein Trend, der auch in der Region Weser-Ems s