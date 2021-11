Der Asta ist unzufrieden mit den Corona-Maßnahmen der Universität Osnabrück. So betonen sie, dass es eine flächendeckende Organisation der Corona-Kontrollen geben müsse. (Archivfoto)

Asta

Osnabrück. An der Osnabrücker Uni gibt es weiter Corona-Zoff. Nach den Beschwerden einiger Studierender hatte das Präsidium die Maßnahmen verteidigt: Die Kontrollen seien angemessen, die Impfquote hoch. Der Asta kritisiert diese Aussagen nun scharf – und die Vize-Präsidentin spricht ihrerseits von „Panikmache“.

Während die Corona-Infektionen in Deutschland ein Höchstniveau erreichen, steigen offenbar die Sorgen mancher Studierender angesichts der Sicherheitsvorkehrungen an der Universität Osnabrück. In einem Schreiben, dass auch der Redaktion vor