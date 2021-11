Videoprojektionen auf Fassaden zeigen Menschen in Bedrängnis

"Jungfrau vs. Jungfrau" nannte die Videokünstlerin Zoyeon die Arbeit, die im Rahmen von "Lichte Momente 14" gezeigt wird.

Jörn Martens

Osnabrück. Alle Jahre wieder werden in der Adventszeit Fassaden in der Osnabrücker Altstadt zu Projektionsflächen, wenn das Outdoor-Videokunst-Projekt „Lichte Momente“ abends ausgesuchte Videos projiziert.

Mal probieren sie eine Gasmaske auf, mal versuchen sie, eine Menschenkette zu formieren, dann recken sie ihre Fäuste in die Höhe: fünf junge Frauen, die in einem Hotelzimmer in Tiflis Formen des Protests trainieren. Zu sehen sind