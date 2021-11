Der Überschallflug eines Bundeswehr-Kampfjets vom Typ Eurofighter (Symbolbild) über Osnabrück hat am Mittwochabend sogar zu einer Erdbeben-Meldung auf einer einschlägigen Internetseite geführt.

dpa/Julian Stratenschulte

Osnabrück. Der am Mittwochabend von einem Kampfjet verursachte Überschallknall über Osnabrück wird auf der Internetseite volcanodiscovery.com als mögliches Erdbeben geführt. Da staunt der Laie, und der Fachmann wundert sich.

Ein lautes Geräusch wie bei einer Explosion, wackelnde Fenster, vibrierender Boden: Der abendliche Überschallflug eines Düsenjägers über Osnabrück hat am Mittwoch viele Menschen in Stadt und Landkreis erschreckt. Doch kaum war all