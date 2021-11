Gullydeckel-Vandalismus: Zwei Polizeigebäude in einer Nacht beschädigt

Gleich zwei beschädigte Gebäude in einer Nacht – die Polizei hofft auf Zeugen. (Symbolfoto)

Armin Weigel/ dpa

Osnabrück/Belm. Mit einem Gullideckel beschädigten Unbekannte in der Nacht ein Polizeidienstgebäude in Osnabrück. Auch ein Gebäude in Belm wurde Ziel von Vandalismus. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Anwohner den Angriff auf das Polizeidienstgebäude in Belm. Gegen 2.45 Uhr soll es demnach laut geknallt haben und der Zeuge wurde auf zwei dunkel gekleidete Gestalten aufmerksam. Diese hatten einen Gull