Video: Was halten Sie von der 3G-Regel in Bus und Bahn?

Osnabrücker Passanten haben ihre Meinung zu der 3G-Regelung in Bus und Bahn geäußert.

Tobias Saalschmidt

Osnabrück. In Bussen und Bahnen soll bald die 3G-Regelung gelten. Was Reisende davon halten, erzählen sie in unserer Video-Umfrage in Osnabrück.

Die Zahl der Corona-Infektionen nimmt bundesweit zu. Der Bundestag hat nun mit neuen Maßnahmen darauf reagiert, die unter anderem auch eine 3G-Regelung für Bus und Bahn vorsehen. Wir waren mit der Kamera am Osnabrücker Bahnhof unterwegs und