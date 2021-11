Erste Jobmesse am Flughafen Münster/Osnabrück

Am Flughafen Münster/Osnabrück startet am 20. und 21. November die erste Jobmesse mit rund 60 Ausstellern.

FMO/Niclas Menzzer

Osnabrück. Am 20. und 21. November feiert die Jobmesse Münster/Osnabrück ihre Premiere im Terminal des Flughafens. Nach dem Motto „Der Karriere Flügel geben“ präsentieren sich rund 60 Aussteller aus allen Branchen.

„Wir stoßen bei unseren Jobmessen in den Städten Osnabrück und Münster aufgrund der hohen Nachfrage immer wieder an unsere Kapazitätsgrenzen", wird Stefan Süß, Geschäftsführer der Agentur Barlag, in einer Pressemitteilung zitiert. Die Agent