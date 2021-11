Friseursalon Maho’s Cut öffnet am Montag in Osnabrück-Schinkel

Den Friseursalon Maho's Cut eröffnen Yusuf (links) und Diyar Ceken am Montag in der Buerschen Straße in Osnabrück.

David Ebener

Osnabrück. Am Montag, 22. November, öffnet der Friseursalon Maho’s Cut an der Buerschen Straße in Osnabrück. Er ist der wahr gewordene Traum von drei Brüdern, von denen einer nicht mehr da ist.

Zu dritt wollten Yusef, Diyar und Mahsum Ceken einen Friseursalon eröffnen. Doch von einem Tag auf den anderen erkrankte Mahsum an einer Hirnhautentzündung, erzählt, Yusef Ceken, der älteste Bruder. „Wir haben ihn vor einem halben Jahr verl