Ihr neues Domizil in der Martinistraße 67a haben Graciete Gomes (links) und Tochter Tania Gomes schon bezogen. Am Freitag öffnet das Restaurant El Toro wieder am neuen Standort.

David Ebener

Osnabrück. Am Freitag, 19. November, beginnt für das spanische Restaurant El Toro ein neues Kapitel. An diesem Tag wird die Neueröffnung an der Martinistraße in Osnabrück gefeiert.

Es klingt ein wenig nach Bäumchen-wechsel-dich-Spiel, was die Restaurants El Toro und Pizzamici in den vergangenen Monaten vollzogen haben. Der einst von TV-Koch Christian Rach aufgehübschte Pizzaladen ist aus dem Lokal an der Martinistraße