In dieser Woche startet in der Katholischen Pfarrei St. Elisabeth der Kommunionsunterricht. Nachdem erst vor wenigen Tagen der Pfarrer suspendiert wurde, da er im Verdacht steht, Missbrauchsfotos zu besitzen, sind nun viele Eltern verunsichert.

Jörn Martens

Osnabrück. Die Suspendierung des Pfarrers, der für die katholischen Gemeinden St. Elisabeth und St. Wiho in Osnabrück sowie St. Josef in Hasbergen zuständig war, liegt erst wenige Tage zurück. Der Geistliche steht im Verdacht, Missbrauchsfotos besessen zu haben. Nun soll in dieser Woche der Kommunionsunterricht für alle Drittklässler starten – und einige Eltern sind verunsichert.

In den vergangenen Tagen hat es in der St.-Elisabeth-Gemeinde viele Gesprächsangebote gegeben. Für Messdiener, gefirmte Jugendliche und eben auch speziell für Eltern von Erstkommunionskindern. Denn auch wenn die Familien wissen, dass die En