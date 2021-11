Lachen statt Herbst-Depression mit Johann König in der Osnabückhalle

Mit seinem Programm „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ kommt Komiker Johann König am Samstag nach Osnabrück.

Boris Breuer

Osnabrück. Manche Leute mögen denken, es gibt nicht viel zu lachen in diesen Zeiten. Doch das ist falsch gedacht. Am Samstag, 20. November, kommt der König des schrägen Humors in die Osnabrückhalle.

Der Herbst ist die Zeit, in der das Lachen bitter nötig ist. Traditionell findet dann das Kabarett-Festival statt, aber auch Comedians und andere Humorarbeiter streifen im Oktober und November vermehrt durch die Republik. Unerwartete Point