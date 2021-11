Osnabrücker Kumpanei: Was hat KME vom Grundstücksdeal an der Klosterstraße?

Die Klosterstraße 27 in Osnabrück soll über ein Dreiecksgeschäft in die Hände der Stadt Osnabrück gelangen.

Michael Gründel

Osnabrück. Das hat was von Trickserei und Kumpanei: Die Stadt Osnabrück will sich über einen Umweg in Besitz eines Grundstücks an der Klosterstraße bringen. Erstkäufer Ahmet Ulusoy ist tief verärgert über diese öffentliche "Aneignung" der Immobilie und das wenig "gentlemanhafte" Verhalten von KME.

"Die Vorgehensweise der Aneignung ist in unserer Marktwirtschaft nicht willkommen", schreibt Immobilienkaufmann Ulusoy, der Anfang August die 1,3 Hektar große Fläche im Dreieck zwischen Liebigstraße und Klosterstraße gekauft hat. Ulusoy ver