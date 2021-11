Die Befürchtungen der Hilfsstellen sind eingetroffen: Seit der Pandemie melden sich viel mehr Frauen, die Gewalt erleben.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. In der Pandemie haben sich in Osnabrück deutlich mehr Frauen wegen sexueller, psychischer und häuslicher Gewalt an Hilfsstellen gewendet – und auch nach den Lockdowns sind die Zahlen weiter hoch. Deshalb stellt die Frauenberatungsstelle Forderungen an die Politik.

"Unsere Befürchtungen sind leider weiterhin eingetroffen. Die seit der Pandemie stark gestiegenen Beratungszahlen sind auf einem hohen Level geblieben und weiter leicht angestiegen", sagt Maria Meyer, Traumaberaterin in der Frauenberatungss