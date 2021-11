Facettenreicher Autor: Moritz Rinke las in den Altstädter Bücherstuben aus seinem neuen Roman.

Philipp Hülsmann

Osnabrück. Er schreibt Kolumnen, Theaterstücke, Fußballgeschichten und Romane: Der vielseitige Autor Moritz Rinke war am Montagabend auf Einladung des Literaturbüros Westniedersachsen in den Altstädter Bücherstuben zu Gast.

Beidfüßig und auf allen Positionen einsetzbar: So würde man Rinke wohl im Fußball beschreiben. Dabei spielt er in der deutschen Autoren-Nationalmannschaft nur ganz vorne und hat in bislang 37 Spielen 32 Tore erzielt. Ähn