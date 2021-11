385 Menschen bei Aktion in Osnabrück-Halle geimpft – aber Impfstoff nicht aufgebraucht

Der Bedarf ist da: Impfwillige haben am Samstag vor der Osnabrück-Halle bis zu zwei Stunden gewartet, um eine Corona-Impfung zu bekommen.

Constantin Binder

Osnabrück. Die Schlange war lang, die Wartezeit teils bis zu zwei Stunden: Der Andrang bei der offenen Corona-Impfaktion der Stadt in der Osnabrück-Halle am Samstag war groß. 385 Menschen haben einen Piks erhalten. Doch am Ende wurde nicht der gesamte Impfstoff genutzt, der vorrätig war.

500 Dosen halte die Stadt an diesem Samstag bereit, hatte Stadtsprecher Sven Jürgensen am Tag der Impfaktion berichtet. Doch diese gingen offenbar nicht, wie zunächst erklärt, alle weg. Dies zeigt der Blick auf die Impfzahlen, die die Stadt