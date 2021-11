Kehrmaschine brennt am Westerberg in Osnabrück

(Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Auf dem Lieneschweg in Osnabrück ist am Dienstagvormittag eine Kehrmaschine in Brand geraten. Die Straße ist momentan gesperrt.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts sei der Lkw ersten Informationen zufolge in Brand geraten. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.Der Lieneschweg ist derzeit für die Löscharbeiten gesperrt.Weitere Informationen folgen.