Anstoßen ja, aber mit Abstand: Bernd Kracke, Katahrina Pötter und Alexander Illenseer hoffen auf einen von Corona ungestörten Weihnachtsmarkt.

Philipp Hülsmann

Osnabrück. Für Katharina Pötter war es nicht nur die erste Weihnachtsmarkteröffnung als Osnabrücks Oberbürgermeisterin, erstmalig in der Geschichte des Weihnachtsmarktes musste ein Osnabrücker Stadtoberhaupt Regeln für den Besuch des Budenzaubers erläutern. Corona zwingt dazu.

Ein Weihnachtsmarkt in Pandemiezeiten sieht eben anders aus als in all den Jahren zuvor. Es gibt nicht nur weniger Buden, selbst die Eröffnung durch die Oberbürgermeisterin erschöpft sich in einer Sparvariante im engsten Kreis, nahezu unbem