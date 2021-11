Betriebsarztzentrum in Osnabrück plant Booster-Impfungen ab Januar

Der Betriebsärztliche Dienst für die Regionen Osnabrück Stadt, Land, Emsland und Westfalen plant die Booster-Impfung für Januar 2022. (Symbolfoto)

imago images/Dinendra Haria

Osnabrück. Die Corona-Lage verschärft sich zunehmend. Daher dringend gefordert von Experten und Ärzten: mehr impfen und vor allem auch die Booster-Impfung schnell an möglichst viele Menschen verabreichen. Wie planen das die Betriebsärzte?

Wir haben mit Ralf König, Geschäftsführer der Osnabrücker BAZ Betriebsarztzentrum GmbH, gesprochen. König berichtet, was für Pläne aktuell bei Firmen in und um Osnabrück in Sachen boostern bestehen.Herr König, wie sind die Pläne für die Boo