Die Geflügelpest ist im Landkreis Osnabrück angekommen. In einem Putenstall in Badbergen hat es einen Ausbruch gegeben. Rund um den Betrieb gilt eine Stallpflicht für Geflügel, nicht jedoch im gesamten Kreisgebiet. (Symbolfoto)

imago images/Countrypixel

Osnabrück. In einem Putenstall in Badbergen im Norden des Landkreis Osnabrück hat es einen Geflügelpestausbruch gegeben. Rund um den Betrieb gibt es eine Stallpflicht. Doch im gesamten Kreisgebiet verzichtet der Veterinärdienst darauf – zumindest vorerst. Geflügelhalter sollten jedoch bestimmte Maßnahmen einhalten.

Der Ausbruch ist am Montag, 15. November, bekannt geworden. Rund 12.000 Puten müssen getötet werden. Anders als in anderen Landkreisen in Niedersachsen, soll es in der Region Osnabrück aktuell keine allgemeine Stallpflicht für Geflügel