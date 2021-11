Bürger in Osnabrück könnten Druckschwankungen oder Trübungen des Trinkwassers feststellen. Als Grund nennen die Stadtwerke Bauarbeiten an einer zentralen Hauptleitung. (Symbolfoto)

imago images/Westend61/VITTA GALLERY

Osnabrück. Die Stadtwerke Osnabrück beginnen in dieser Woche mit Arbeiten an einer zentralen Hauptleitung unter der Hansastraße. Dadurch könne es in Teilen des Stadtgebiets zu Wasserdruckschwankungen und Trübungen des Trinkwassers kommen, kündigt ein Sprecher an.

Die Arbeiten an der Leitung, die von dem Tochterunternehmen der Stadtwerke, SWO Netz GmbH, durchgeführt werden, würden Umschaltungen im zusammenhängenden Wassernetz im Stadtgebiet erforderlich machen, heißt es in einer Mitteilung. "Dadurch