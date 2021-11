Ungleiches Duell: Fatima (Lua Mariell Barros Heckmanns) setzt sich mit Mut, Kreativität und Klugheit gegen den bösen Schlossherrn (Janko Kahle) zur Wehr.

Stephan Glagla

Osnabrück. Ein starkes Mädchen in einer starken Inszenierung einer starken Geschichte: Die von Marcelo Diaz gradlinig umgesetzte Uraufführung des von Rafik Schami aufgeschriebenen und von Jürgen Popig in eine so kurzweilige wie tiefgründige Bühnenfassung gebrachten syrischen Märchens „Fatima und der Traumdieb“ überzeugte im Theater am Domhof in Osnabrück auf allen Ebenen.

Nicht mit roher physischer Gewalt oder reiner Körperkraft, sondern mit großem Mut und ausgesprochener Klugheit und Finesse übernimmt die 12-jährige Fatima eine für ihre Familie lebenswichtige Aufgabe, an der sich zuvor ihr Bruder versucht.