Lange Schlangen bei offener Impfaktion an der Osnabrück-Halle

Bis zu zwei Stunden warten die Impfwilligen am Samstag vor der Osnabrück-Halle. Beim Hausarzt hätte es zwei Monate gedauert, erzählt eine Wartende.

Constantin Binder

Osnabrück. Die Corona-Impfaktion der Stadt am Samstag in der Osnabrück-Halle ist auf großen Zuspruch gestoßen. Zwischenzeitlich bildete sich eine bis zu 200 Meter lange Schlange, manche Impfwillige warteten knapp zwei Stunden.

Immer wieder reihen sich Wartende in die Schlange ein. Was auf sie zukommt, ist leicht absehbar: Gut 200 Meter sind es vom Ende der Schlange vor der gelb verputzen Fassade des Schlosses bis zu deren Anfang am Eingang der Osnabrück-Hall